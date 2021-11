يتحدث 3 لغات ومطلوب دوليًّا.. من هو سيف الإسلام القذافي المرشح لرئاسة ليبيا؟

وكالات:

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للرئاسة، وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية ليبية.

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه شخصيا في المركز الانتخابي سبها، جنوب البلاد.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر المقبل، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

وكانت عدة شخصيات سياسية أعلنت ترشحها للرئاسة مثل عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.

ويحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

Saif al-Islam Gaddafi is running for the Libyan presidential elections#ليبيا #سيف_الاسلام_القذافي #Libyan #Libya #BreakingNews #BREAKING pic.twitter.com/7pD3scbEO4