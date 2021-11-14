يتحدث 3 لغات ومطلوب دوليًّا.. من هو سيف الإسلام القذافي المرشح لرئاسة ليبيا؟

وكالات:

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للرئاسة، وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية ليبية.

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه شخصيا في المركز الانتخابي سبها، جنوب البلاد.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر المقبل، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

وكانت عدة شخصيات سياسية أعلنت ترشحها للرئاسة مثل عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.

ويحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

النجل الأكبر للقذافي

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، ولد سيف الاسلام القذافي في 25 يونيو 1972 في طرابلس، وهو النجل الأكبر من زوجة القذافي الثانية وثاني أبناء الزعيم الليبي الثمانية.

وعام 1995 حصل سيف الإسلام على إجازة في الهندسة المعمارية من جامعة الفاتح في طرابلس.

وبعد خمس سنوات، تابع سيف الإسلام القذافي دراسته فاختار إدارة الأعمال في فيينا بالنمسا إذ حصل على شهادة من معهد "انترناشونال بيزنس سكول".

ويتحدث سيف الإسلام القذافي الإنجليزية والألمانية وقليلا من الفرنسية، فضلا عن اللغة العربية الأم، وهو يتحدث بهدوء واتزان.

مطلوب للجنائية الدولية

في أكتوبر 2011؛ قُتل العقيد الليبي معمر القذافي بعد القبض عليه. وجرت بعدها عمليات بحث موسعة عن سيف الإسلام الذي تردد أنه فر إلى النيجر، وذلك وفقا لـ"بي بي سي".

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اعتقل نجل القذافي مع مرافقيه في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري، غربي سبها، يوم 19 نوفمبر 2011. وفي يونيو 2017 أعلنت "كتيبة أبوبكر الصديق" الليبية إطلاق سراحه ومغادرته مدينة الزنتان.

سيف الإسلام أصبح مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2011. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل الزعيم الليبي الراحل، المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية.​