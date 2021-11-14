وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

المنامة - أبوظبي - (أ ش أ):

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في مدينة دبي بالإمارات اليوم، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية سبل دعم العلاقات وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين بحثا أيضا، على هامش منتدى صير بني ياس بالإمارات، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.