Masrawy logo white

نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي الكوري يبحث تعزيز التعاون مع مصر

03:30 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي الكوري يبحث تعزيز التعاون مع مصر

كيم يونج سو نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي الكو

كتبت - إيمان محمود

أكد كيم يونج سو نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي الكوري على أهمية التعاون مع مصر في مختلف المجالات ولا سيما بعد إدراج مصر إلى قائمة الدول الشريكة ذات الأولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية.

وقال عقب لقاء جمعه مع عدد من المسئولين في محافظة بني سويف الجامعة التكنولوجية الكورية المصرية في المحافظة نفسها بهدف بحث خطط التعاون المستقبلي، إن علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية تتمتع بتاريخ طويل مشيراً إلى أن الحكومة الكورية تتابع عن كثب جهود الحكومة المصرية لتطوير مختلف القطاعات وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري، وأنها مستعدة لمشاركة خبراتها التنموية مع مصر.

وأوضح أن هناك 14 مشروعاً للتعاون الإنمائي مع مصر بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دولار ومن أبرزها الجامعة التكنولوجية الكورية المصرية والتي تم افتتاحها في عام 2019، ومشروع تطوير الخط الثالث للمترو وتطوير السكك الحديدية والبنية التحتية للقطاع الطبي في مصر.

ونوه إلى أن الجانب الكوري سيسعى إلى تطوير المناهج الدراسية ونظام التعليم بالجامعة التكنولوجية الكورية المصرية فضلاً عن توفير منح وبرامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل داخل الشركات الكورية بحيث تتحول الجامعة إلى نموذج رائد يمكن تطبيقه في محافظات أخرى.

وأعرب كيم يونج سو عن أمله في تعزيز وتيرة التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية ومصر في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية واقتصادية وبشرية. ومن المقرر أن يلتقي نائب الوزير الكوري بعدد من المسئولين في مختلف القطاعات بهدف بحث تدعيم علاقات التعاون بين البلدين.

وكانت الحكومة الكورية قد حددت في مطلع العام الجاري 27 دولة مؤهلة لمساعداتها التنموية التي تناهز نحو 3 مليار دولار.

كيم يونج سو وزير التعاون الإنمائي الدولي الكوري مصر الجامعة التكنولوجية الكورية المصرية

الخبر التالى:

آليات إسرائيلية تتوغل شرق خان يونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا