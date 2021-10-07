Masrawy logo white

مصر تؤكد وقوفها مع السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية

01:50 م الخميس 07 أكتوبر 2021
مصر تؤكد وقوفها مع السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (د ب أ):

أعربت مصر، الخميس، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار والتي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم ، "دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة".

وأعادت مصر "التأكيد على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة".

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن أمس وقوع أربع إصابات طفيفة بين العاملين بمطار أبها الدولي إثر اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة حاولت استهداف المطار، لافتًا إلى تمكنه من تدمير موقع إطلاق المُسّيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها .

السعودية مصر الحوثيون هجمات الحوثيين الحرب اليمنية

الخبر التالى:

باحث سياسي: هل ستؤدي طموحات تركيا في أفغانستان إلى نتائج عكسية؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ظاهرتان مسيطرتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بدرجات الحرارة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا