مصر تؤكد وقوفها مع السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية

القاهرة- (د ب أ):

أعربت مصر، الخميس، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار والتي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم ، "دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة".

وأعادت مصر "التأكيد على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة".

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن أمس وقوع أربع إصابات طفيفة بين العاملين بمطار أبها الدولي إثر اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة حاولت استهداف المطار، لافتًا إلى تمكنه من تدمير موقع إطلاق المُسّيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها .