إغلاق نقطة عبور حدودية رئيسية بين أفغانستان وباكستان

إسلام آباد - (د ب أ):

أفاد مسؤولو الحدود وتقارير إعلامية بأنه تم إغلاق نقطة عبور حدودية رئيسية بين باكستان وأفغانستان، مما أدى لتوقف التجارة وعرقلة حركة مئات المسافرين.

وقال مسؤول أمني على الحدود الباكستانية من نقطة شامان الحدودية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الثلاثاء "الجانب الأفغاني أغلق الحدود بدون أي إشعار مسبق".

ويشار إلى أن نقطة شامان الحدودية تربط بين إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان و منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار الأفغاني، معقل وموطن حركة طالبان.

وأضاف أن الجانب الأفغاني قام بوضع حواجز أسمنتية أمس الاثنين.

مع ذلك، قالت وكالة بختار الأفغانية اليوم إن السلطات الباكستانية أغلقت الحدود.

ونقلت الوكالة عن بيان من مكتب حاكم قندهار جاء فيه أن جهود مسؤولي طالبان للإبقاء على نقطة عبور سبين بولداك مفتوحة لم تنجح.

ولم يرد تعليق رسمي من جانب طالبان.

وكانت منطقة سبين بولداك قد وقعت في أيدي طالبان في تموز/يوليو الماضي، وبدأ المسؤولون في جمع الضرائب عقب السيطرة على النقطة الحدودية.

وتقول السلطات الباكستانية إنها تقيم الوضع. ويأتي إغلاق الحدود بعدما بدأت التجارة بين الدولتين في التعافي بعد سقوط كابول في أيدي طالبان.

وقد عبرت أكثر من 1200 شاحنة بضائع من الجانبين الحدود أمس الأول الأحد.

وقال المبعوث الخاص لباكستان في أفغانستان محمد صديق إن الشاحنات التي تحمل بضائع الأفعانية التي تدخل باكستان أكثر من الشاحنات الباكستانية التي تحمل صادرات والمتجهة لأفغانستان.