رؤساء وزراء سابقون في لبنان يدعون قرداحي للاستقالة

وكالات:

دعا رؤساء وزراء سابقون في لبنان، السبت، وزير الإعلام جورج قرادحي إلى "المبادرة والمسارعة" في تقديم استقالته من حكومة نجيب ميقاتي، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن حرب اليمن والتي اعتبروها "خارجة عن الأصول والأعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والأخلاقية".

وقال فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، في بيان صحفي، إن تصريحات قرداحي شكّلت "ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية".

وقال رؤساء الحكومة السابقون إن "الدول التي تتصدرها السعودية هي التي وقفت إلى جانب لبنان في الحرص على استقلاله وسيادته وحرياته ومِنْعتِه وصموده واستمراره كوطن للعيش المشترك".

من جهته طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام جورج قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

ووفق بيان رسمي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أبلغ ميقاتي قرداحي هذه الرسالة في اتصال هاتفي بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون "في المستجدات الأخيرة مع المملكة العربية السعودية".

وقال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إنه سيتولى "إدارة خلية مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد".

ووصف، في بيان رسمي، ما يحدث بأنه "مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج"، وأضاف انه "يمكن تخطيها وحلها عبر الحوار".

وقال بوحبيب إن "لبنان حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين"، وإنه "مُصر على استعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا".

وخلال الساعات الماضية، استدعت كل من السعودية والبحرين والكويت سفرائهم لدى لبنان للتشاور على وقع الأزمة اللبنانية الخليجية.