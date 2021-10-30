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واشنطن تفرض عقوبات على ستة أهداف إيرانية لعلاقتها بأنشطة الطائرات المسيرة

06:48 ص السبت 30 أكتوبر 2021
واشنطن تفرض عقوبات على ستة أهداف إيرانية لعلاقتها بأنشطة الطائرات المسيرة

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):
فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين واثنين من الكيانات بسبب دورهم المزعوم في دعم أنشطة الطائرات الإيرانية بدون طيار، حسبما ذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان يوم الجمعة.

وترتبط جميع الأهداف الستة بالحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 2019.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الحرس الثوري الإيراني استخدم ونشر طائرات بدون طيار مميتة للجماعات التي تدعمها إيران، وتضمن ذلك شن هجمات على القوات الأمريكية والشحن الدولي".

وتعني هذه العقوبات تجميد أي ملكية تابعة لهؤلاء الأفراد وهذين الكيانين في الولايات المتحدة، وحظر قيام المواطنين الأمريكيين بالتعامل التجاري معهم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على موقع تويتر "نحن ملتزمون تماما بالتصدي لكل نشاط التهديد الإيراني وأولئك الذين يدعمونه".

من جانبه، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن "نشر إيران للطائرات بدون طيار في أنحاء المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين.. لقد استخدمت إيران والمسلحون الذين يعملون لحسابها الطائرات بدون طيار لشن هجمات على القوات الأمريكية وشركائنا والشحن الدولي".​

واشنطن الحكومة الأمريكية إيران الطائرات المسيرة

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