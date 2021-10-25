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الاتحاد الإفريقي يدعو لاستئناف فوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في السودان

01:15 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
الاتحاد الإفريقي يدعو لاستئناف فوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في السودان

موسى فقي محمد

أديس آبابا - (د ب أ):

أفادت مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن رئيس المفوضية موسى فقي محمد تلقى بـ"فزع بالغ" الأنباء عن "التطورات الخطيرة" في السودان.

ودعا رئيس المفوضية، في بيان، إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري"، وأكد على أن "الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي".

ودعا رئيس المفوضية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين والاحترام الصارم لحقوق الإنسان.

موسى فقي محمد الاتحاد الإفريقي أحداث السودان الخرطوم

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