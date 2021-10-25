العربية: البرهان سيعلن حالة الطوارئ ويعلق العمل بالوثيقة الدستورية

أكدت "العربية" وفق مصادر إعلامية، أن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، سوف سعلن حالة الطوارئ ويعلق العمل بالوثيقة الدستورية.

أفادت تقارير إخبارية أن قوات مسلحة سودانية اعتقلت قوات فجر اليوم الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين، فيما تم وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من اليوم.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري "للاستيلاء على السلطة"، ودعا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب، وفقا لقناة الجزيرة الإخبارية.