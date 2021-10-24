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الاتحاد الأفريقي: ارتفاع إجمالي نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 5.23 في المائة

08:49 م الأحد 24 أكتوبر 2021
الاتحاد الأفريقي: ارتفاع إجمالي نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 5.23 في المائة

لقاح كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" – الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي- اليوم ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الافريقية بلقاح كورونا إلى 5.23 في المائة، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 8 في المائة.

وأوضح بيان "المراكز الأفريقية" بلوغ إجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و500 ألف إصابة و217 ألفا و500 وفاة.

وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الأعضاء بالإستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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لقاح كورونا الاتحاد الأفريقي أديس أبابا فيروس كورونا

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