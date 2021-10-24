الهند تسجل 15 ألفا و906 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 15 ألفا و906 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 175 ألفا و468 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 561 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 453 ألفا و708 حالات، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.​