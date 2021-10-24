قافلة مهاجرين جديدة تنطلق من جنوبي المكسيك إلى الولايات المتحدة

تاباتشولا (المكسيك) - (د ب أ):

انطلق أكثر من ألفي شخص من مدينة تاباتشولا المكسيكية، بالقرب من الحدود مع جواتيمالا، بهدف التوجه شمالا والوصول إلى الولايات المتحدة.

وقالت الناشطة إيرينو موخيكا من منظمة "بويبلو سين فرونتيراس"، والتي ترافق المهاجرين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم السبت إن قافلة المهاجرين تتكون في معظمها من مواطنين من أمريكا الوسطى، ولكنها تتضمن أيضا بعض الهايتيين والأفارقة.

وتمكنت المجموعة من الانطلاق على الرغم من نشر قوات أمن من المعهد الوطني للهجرة والحرس الوطني.

وكانت الوجهة الأولى للقافلة هي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، على الرغم من أن البعض يستهدف بعد ذلك محاولة الدخول إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي أوقفت قوات الأمن المكسيكية عدة مئات من الهايتيين والكوبيين ومواطنين من أمريكا الوسطى أثناء مغادرتهم لمدينة تاباتشولا.​