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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مقدسيين من سلوان وجبل المبكر

11:54 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مقدسيين من سلوان وجبل المبكر

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، 7 مواطنين من جبل المكبر وسلوان في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة صيام ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها.

وقال رائد صيام، إن قوات معزّزة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله واحتجزت المتواجدين فيه بغرفة واحدة واعتدت عليهم بالضرب، وعاثت خرابا وفسادا في محتوياته، واعتقلت والده ونجله و3 من أبناء عمه.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت المواطنين نعمان ناصر ونعيم عايد، بعد مداهمة منزليهما.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي القدس رام الله

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