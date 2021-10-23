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نصر الله: المقاومة ستتصرف عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في خطر

12:16 ص السبت 23 أكتوبر 2021
نصر الله: المقاومة ستتصرف عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في خطر

حسن نصر الله

بيروت - (د ب أ):

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة إن "المقاومة ستتصرف عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر".

ودعا نصر الله في خطابه خلا الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونقلته قناة "المنار" لوقف إطلاق النار في اليمن.

وفي موضوع الحدود البحرية، قال نصرالله فى إشارة إلى المقاومة "إذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها هو مشتبه ومخطئ.. عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر ولو في المنطقة المتنازع عليها ستتصرف على هذا الأساس، وهي قادرة أن تتصرف على هذا الأساس".

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال "لا مشكلة لدينا في أصل التفاوض ونأمل أن يكون للبنان وفد موحد حقيقي وأن يناقش من منطلق المسؤولية والمصلحة لا من منطلق تلقي الإملاءات".

حسن نصر الله حزب الله اللبناني غاز لبنان اليمن بيروت

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