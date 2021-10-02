إخلاء منازل وظهور عين الإعصار.. عمان تتأهب لمواجهة "شاهين" (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

تطور إعصار "شاهين"، بشكل سريع ولافت خلال الساعات الماضية، مهددًا بأن يتحول لإعصار مداري من الدرجة الأولى، يضع عددًا من الدول فى دائرة الخطر، أبرزها سلطنة عمان، القريبة من بحر العرب، والإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لموقع "طقس العرب"، فإن آخر مُخرجات النماذج العددية المُعالجة لدى قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، تشير إلى استمرار تواصل الحالة المدارية شاهين في بحر عُمان تقدمها نحو السلطنة، وصولاً إلى الإمارات وأجزاء من السعودية.

وأوضح أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة تشير إلى أن الإعصار يتميز الآن بحركة دورانية منظمة للغاية وسريعة مع ظهور عين واضحة للإعصار ما يؤكد أنه قد تطور بشكل لافت في الساعات الأخيرة وربما أصبح على أعتاب الدرجة الثانية.

وبدأ مركز الإعصار "شاهين" بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار".

وعين الإعصار هو مكان يوجد عادة في منتصف الإعصار، ويشبه كثيرًا العين في الشكل والحجم، وعادة ما تأخذ الشكل الدائري أو البيضاوي، وكلما كان الإعصار قويًّا كانت هذه العين واضحة وكبيرة، لذلك فإن قياستها تعد مؤشرًا على شدة الإعصار وقوته.

مركز الاعصار #شاهين يدأ بالدخول الى بحر عُمان وبداية ظهور عين الإعصار

احفظ هذا الرابط الذي يحتوي على صور اقمار اصطناعية منوعة مخصصة لمتابعة الاعصار شاهين⁩



⁦https://t.co/X5EMivrj6W pic.twitter.com/OP9KKE3hIH — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021

إخلاء المنازل

تكشف آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسلطنة عمان، إلى استمرار تحرك الإعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

من جهتها، رفعت سلطنة عُمان حالة التأهب القصوى استعدادًا لوصول الإعصار إلى سواحل البلاد، ودعت سكان المناطق الساحلية إلى مغادرة منازلهم والبقاء في مراكز إيواء أعلنت عنها.

ووجّه السلطان هيثم بن طارق "بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، السبت، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وحذرت السلطات العمانية السكان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، وقدرت ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترًا، مع فيضانات محتملة وامتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

في حين أوقفت وزارة الصخة العُمانية عمل مراكز خدمة التطعيم في مختلف محافظات السلطنة، باستثناء محافظتي الوسطى وظفار، بداية من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

وانتشرت مقاطع فيديو على موقع "تويتر"، للشرطة العمانية تطالب المواطنين بمغادرة منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المجهزة، استعدادا لاستقبال إعصار شاهين.

فيديو:



السلطات العمانية تدعو بعض السكان إخلاء منازلهم والتوجه لمراكز الإيواء التي جهزتها الحكومة بسبب إعصار #شاهين .



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pic.twitter.com/Nwjq4CEofW — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 2, 2021

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر تويتر إن الخطة تشمل إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية.

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