الإمارات.. تحذيرات للقاطنين في المناطق الساحلية الشرقية بسبب إعصار شاهين

وكالات:

دعت إدارة الأزمات والطوارئ الإماراتية، القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية، للالتزام بالإجراءات والتدابير بسبب الإعصار "شاهين" المداري.

وأوضحت، حسبما نقلت عنها قناة الشرق، أنه "سيتم الإعلان عن إجراءات في المناطق المتأثرة بإعصار شاهين"، لافتة إلى أن أبرز تلك الإجراءات التي قد يعلن عنها منع ارتياد البحر خلال الحالة الجوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد أفاد بأن الإعصار المداري شاهين تمركز شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، ويصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب، وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 150 كم/ الساعة، ويبعد مركز الإعصار 440 كم من السواحل الفجيرة، وسرعة حركة الإعصار 11 كم/ س بتجاه غرب - شمال غرب.