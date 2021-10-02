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أذربيجان تعلن قدرتها على زيادة صادرات الغاز الطبيعي لأوروبا

06:20 م السبت 02 أكتوبر 2021
أذربيجان تعلن قدرتها على زيادة صادرات الغاز الطبيعي لأوروبا

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

باكو - (د ب أ)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أذربيجان قادرة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى تأمين عقود مبيعات جديدة أولا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال علييف إنه إذا بدأت المحادثات الآن، فستكون أذربيجان مستعدة لزيادة الصادرات في أقرب وقت ممكن في الشتاء المقبل.

وبدأت أذربيجان في ديسمبر في ضخ الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا واليونان، عبر ممر الغاز الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يربط الدولة المطلة على بحر قزوين بأوروبا عبر جورجيا وتركيا.

وجاء الاتحاد الأوروبي كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي من أذربيجان في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، حيث اشترى ما يقرب من أربعة مليارات متر مكعب في هذه الفترة، وفقا لتقرير صادر عن لجنة الإحصاء الحكومية في باكو.

إلهام علييف أذربيجان باكو أوروبا الغاز الطبيعي

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