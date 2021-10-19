السعودية تناشد مواطنيها المحافظة على مكتسبات مواجهة كورونا

الرياض - (د ب أ):

أشاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي بالتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وحث الجميع على المحافظة على ما تحقق من مكتسبات.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، فقد دعا العبدالعالي الجميع إلى المحافظة على ما تحقق من منجزات ومكتسبات في المملكة خلال جائحة كورونا.

وقال: "تحسُن الوضع الوبائي وانخفاض الإصابات أسهم في تخفيف الإجراءات الاحترازية، وهو ما يتطلب منا جميعا مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذه المرحلة، حيث أن الجائحة لا تزال قائمة ومتحورات الفيروس موجودة".

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة "حيث تُعد هذه الأماكن بيئة صالحة لانتقال الفيروسات"، مع أهمية تطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة، وضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.