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مفوض أوروبي يحذر من احتمال تزايد فقر الطاقة في أوروبا

08:48 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
مفوض أوروبي يحذر من احتمال تزايد فقر الطاقة في أوروبا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية من تزايد فقر الطاقة في أوروبا مع ارتفاع الأسعار.

وقال نيكولاس شميت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن هناك ملايين بالفعل يعانون من فقر الطاقة في التكتل، وقال إن العدد قد يستمر في الزيادة.

وأشار شميت إلى أن المفوضية الأوروبية يمكن أن تساعد دول الاتحاد في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الحالي على الجمهور، لكن اتخاذ التدابير متروك للحكومات الوطنية في المقام الأول.

كانت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز قد قالت يوم الجمعة إنه من المهم أن يكون هناك تنسيق على مستوى أوروبا والعمل وفقا للقواعد الحالية للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وقالت فيتز إنه سوف يتم مناقشة القضية في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال اتحاد النقابات العمالية الأوروبية في شهر سبتمبر الماضي إن البيانات تشير إلى أن أكثر من 2.7 مليون شخص في أوروبا لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف تدفئة منازلهم، على الرغم من كونهم يعملون.​

الاتحاد الأوروبي بروكسل أوروبا فقر الطاقة

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