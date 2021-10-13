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بوتين يتهم الاتحاد الأوروبي في أزمة ارتفاع أسعار الطاقة

08:18 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
بوتين يتهم الاتحاد الأوروبي في أزمة ارتفاع أسعار الطاقة

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من أن القرارات الأحادية الجانب بشأن تنظيم الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف بوتين في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسي: إن "ما نراه ونسمعه الآن في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بضريبة الكربون يسبب بعض المخاوف لأنه إذا تم اتخاذ القرارات من جانب واحد، فعندئذ، في مثل هذه الحالة، ستكون النتيجة مشابهًة لما يحدث الآن، على ما أعتقد، سترتفع الأسعار ببساطة".

وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بميزة تنافسية طبيعية لأنها تمتلك أنواعًا مختلفة من موارد الكربون.

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أقترحت فى يوليو الماضى ضريبة كربون على الشركات الأجنبية التي يؤدي إنتاجها إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.. وفي عام 2019، تبنت المفوضية ما يسمى بالصفقة الخضراء الأوروبية، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وبناء اقتصاد يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وصديق للبيئة.

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