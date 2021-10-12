الكرملين: محادثات محتملة بين موسكو وواشنطن بشأن القضية الأوكرانية

روسيا - (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين لا يستبعد إجراء اتصالات بين نائب رئيس ديوان الرئاسة، ديمتري كوزاك، ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، فيكتوريا نولاند، بشأن أوكرنيا.

وتابع بيسكوف - في بيان اليوم - أنه في إطار تبادل وجهات النظر، فمن الممكن ألا تكون هذه المحادثات منتظمة لكن لا نستبعدها، مضيفًا أنه تم في وقت سابق إجراء مشاورات ناجحة حول الأزمة الأوكرانية.

وأشار المسئول الروسي إلى أن المسئولين الأمريكيين تفاوضوا مع نظرائهم الألمان والفرنسيين والروس، وأنهم تلقوا معلومات مباشرة وأتيحت لهم الفرصة لمقارنة وجهات نظر المشاركين في عملية نورماندي.

ووصلت نولاند، أمس، إلى موسكو في زيارة عمل، وعقد الدبلوماسي الأمريكي محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، وسيجتمع مع مسؤولين روس آخرين. ومن المرجح، بحسب وسائل إعلام، إجراء محادثات، غدا، بين نولاند وكوزاك.