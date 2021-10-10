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أوامر للقوات العراقية بتشديد الحراسة على مراكز الاقتراع

09:07 م الأحد 10 أكتوبر 2021
أوامر للقوات العراقية بتشديد الحراسة على مراكز الاقتراع

القوات العراقية

بغداد - ( د ب أ)

أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق مساء اليوم الأحد أوامر صارمة إلى كافة القطعات الأمنية في بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات.

وأوضح بيان للجنة الأمنية العليا للأنتخابات ان هذه الأوامر جاءت بعد إنتهاء الإقتراع العام حفاظاً على سلامة صناديق الاقتراع.

وذكر أن اللجنة الأمنية العليا خولت القوات الأمنية الماسكة بأتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الأمنية حول هذه المواقع .

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن مساء اليوم الأحد إتمام إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق.

كانت المراكز الانتخابية قد اغلقت أبوابها في الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت صباح اليوم في جميع المحافظات العراقية.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء اليوم نسبة المشاركة في الانتخابات.

القوات العراقية مراكز الاقتراع الانتخابات العراقية بغداد

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