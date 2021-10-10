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بوزن 1217.5 كيلوجرامًا.. ثمرة يقطين إيطالية تفوز بجائزة أثقل ثمرة أوروبية

06:06 م الأحد 10 أكتوبر 2021
بوزن 1217.5 كيلوجرامًا.. ثمرة يقطين إيطالية تفوز بجائزة أثقل ثمرة أوروبية

اليقطين

برلين - (د ب أ)

فازت ثمرة يقطين من إيطاليا ببطولة اوروبا لأثقل ثمرة من هذا النوع في مدينة لودفيجسبورج جنوبي ألمانيا.

وأعلن منظمو المسابقة اليوم الأحد أن الثمرة القادمة من إيطاليا بلغ وزنها 5ر1217 كيلوجراما.

ولم يتمكن زارع هذه الثمرة ويدعى ستيفانو كوتروبي من الحضور إلى المسابقة لأسباب عائلية.

كانت ثمرة كوتروبي وزنت في سبتمبر في المسابقة التي أقيمت في إيطاليا 1226 كيلوجراما لتصبح أثقل ثمرة من نوعها في العالم منذ ذلك الوقت.

وعن اختلاف وزن الثمرة في إيطاليا وألمانيا، قال منظمو المسابقة في لودفيجسبورج إن ثمرة اليقطين تفقد جزءا من وزنها عن طريق البخر بمجرد قطفها من نباتها.

وجاءت في المركز الثاني ثمرة المزارع البلجيكي ماريو فانجيل بوزن بلغ 5ر1106 كيلوجرام، ثم ثمرة المزارع الفرنسي مهدي داهو في المركز الثالث بـ5ر983 كيلوجراما.

ثمرة يقطين برلين إيطاليا أوروبا

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