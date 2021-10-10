نقل الرئيس التشيكي إلى المستشفى مع بدء عمل الحكومة الجديدة

براغ - (د ب أ)

جرى نقل الرئيس التشيكي ميلوش زيمان لمستشفى عسكري في براغ اليوم الأحد، بعد يوم من هزيمة حليفه رئيس الوزراء أندريه بابيش بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية.

وقال مدير المستشفى العسكري المركزي ميروسلاف زافورال لإذاعة "سي تي" إن زيمان البالغ من العمر 77 عامًا يتلقي العلاج في العناية المركزة.

وأفاد تقارير بأن زيمان يعانى من مرض السكري وأنه يجلس على كرسي متحرك بسبب اضطراب عصبي.

وذكر زافورال أن زيمان كان بحاجة إلى النقل إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات مرتبطة بأمراضه المزمنة. وأضاف "نعرف التشخيص لذلك يمكننا استهداف العلاج".

وكان زيمان قد التقى مع بابيش، رجل الأعمال الشعبوي الذي أصبح رئيسا للوزراء عام 2017، لمدة 45 دقيقة في مقر إقامته بالقرب من براغ اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية.

وتكبد بابيش هزيمة مفاجئة أمام تحالف لأحزاب معارضة، فاز بـ 108 مقاعد من بين 200 مقعد في مجلس النواب، عقب إجراء التصويت يومي الجمعة والسبت.

ويقوم زيمان بدور حاسم في تحديد ما سيحدث في المرحلة المقبلة، لأنه بصفته رئيسا مسؤول عن تعيين من سيشكل الحكومة المقبلة.

وفي حال مرض رئيس الدولة، يتولى مهامه رئيس مجلس النواب.

وكان زيمان قد خرج من المستشفى في سبتمبر الماضي بعد بقائه بها لمدة ثمانية أيام. ويتولى زيمان رئاسة التشيك منذ عام 2013. وقد شغل في السابق منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1998 إلى 2002.

ويعد زيمان أول رئيس تشيكي يتم انتخابه مرتين بصورة مباشرة من جانب المواطنين بعد إجراء تعديل دستوري.