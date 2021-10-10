"بمبلغ خيالي".. رسام سعودي يبيع لوحة للملك سلمان قبل 45 عامًا (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

قال الرسام التشكيلي السعودي، فهد الربيق، إنه باع لوحة للملك سلمان بن عبد العزيز، قبل 45 عاما، بمبلغ "خيالي".

وذكر الربيق، في حديث لقناة السعودية، مساء السبت، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كان حينها أميرًا لمنطقة الرياض، لافتًا إلى أن أغلى سعر لبيع لوحة في تلك الفترة لا يتعدى 4 آلاف ريال سعودي.

وقال الربيق، إنه "أخبر الملك سلمان عدم رغبته في بيع اللوحة [التي لم يكشف هويتها، إلا أن الملك سلمان عرض عليه مبلغ 15 ألف ريال سعودي".

ووصف الرسام السعودي المبلغ بأنه "خيالي"، لافتًا إلى أنه ذلك المبلغ في تلك الفترة يساوي "قطعتي أرض في شمال الرياض".

وأوضح أنه بعد بيع بعض اللوحات، وجد التعامل معه من عائلته والمحيطين به يتغير، وخاصة عائلته، التي جهزت له غرفة للمارسة عمله.

ولم يتطرق فهد الربيق لتفاصيل اللوحة، إلا أن قناة العربية ذكرت أنه رسم صورة متخيلة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود يحمل فيها "راية التوحيد" ويلوح بها فخراً بفتح الرياض وعلى جانبيه قصر سلوى في الدرعية وقصر الحكم في الرياض.