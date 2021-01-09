أرمينيا وأذربيجان تناقشان تبادل الأسرى ومصير المفقودين

أرمينيا - (أ ش أ)

ناقشت السلطات الأرمينية والأذربيجانية مسألة تبادل الأسرى ومصير المفقودين في النزاع الأخير بين البلدين في إقليم ناجورنو قره باغ، المتنازع عليه.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في هذا الإطار، إعلان جهاز الأمن القومي الأرميني، أن مديره أرمين أبازيان، ناقش مع نظيره الأذري، علي ناجييف، مسألة تبادل الأسرى ومصير المفقودين بين البلدين خلال لقاء -لم يُعلن عنه مسبقا- جمعهما في منطقة حدودية.

وقال جهاز الأمن القومي الأرميني في بيان: "التقى رئيس جهاز الأمن القومي الأرميني أرمين أبازيان، نظيره الأذري علي ناجييف في المنطقة الحدودية المحايدة بالقرب من قرية يراسخ، بمقاطعة أرارات الحدودية مع نخجوان الأذرية"، مضيفًا أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا تبادل الأسرى والبحث عن المفقودين".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان في وقت سابق، اتفاقا برعاية روسية لوقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قره باغ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الماضي.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في كارا باخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا والإقليم.

ويتضمن الاتفاق أيضًا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.