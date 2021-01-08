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تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك

07:58 م الجمعة 08 يناير 2021
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك

وزارة الدفاع التونسية

تونس - (أ ش أ):
بحث وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، مع سفير بريطانيا بتونس، إدوارد أوكدان، سبل دعم وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
وأكد الوزير الدفاع التونسي - بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة - ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين، في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال كشف الألغام المضادة ومهمات حفظ السلام.
من جانبه، أكد السفير البريطاني أنه سيعمل على المزيد من تذليل كل الصعوبات وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في إطار الثقة المتبادلة، لافتًا إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية البريطانية بلندن خلال عام 2021.

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وزارة الدفاع التونسية بريطانيا إبراهيم البرتاجي إدوارد أوكدان

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