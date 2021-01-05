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إعادة فتح المدارس الابتدائية والحضانات في بلغاريا بعد إغلاق لأكثر من شهر

04:05 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
إعادة فتح المدارس الابتدائية والحضانات في بلغاريا بعد إغلاق لأكثر من شهر

بلغاريا

صوفيا - (د ب أ):
أُعِيْد فتح المدارس الابتدائية والحضانات في بلغاريا يوم الاثنين وذلك بعد إغلاق استمر لأكثر من شهر وجاءت هذه الخطوة بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وخلال زيارة لمدرسة ابتدائية في العاصمة صوفيا، قال وزير التعليم كراسيمير فالتشيف يوم الاثنين إن " جزءا كبيرا من أولياء الأمور يرون أنه يجب أن يحصل تلاميذ الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي على حصص بالحضور الفعلي"، مؤكدا أن المدرسة هي الوسط الأفضل.

وأوضح الوزير أن الطلبة حتى الصف الثالث الثانوي يمكنهم العودة إلى فصولهم اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري كل حسب وضع كورونا.

يشار إلى أنه كان هناك أيضا أولياء أمور عارضوا إعادة فتح المدارس والحضانات لأسباب تتعلق بكورونا، وذكر الراديو الحكومي أن هؤلاء الآباء كانوا يرغبون في إبقاء أولادهم في المنازل مبدئيا.

كانت بلغاريا قد مددت في ديسمبر الماضي إغلاقا جزئيا فرضته في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي حتى نهاية يناير الجاري، ولكن بصورة مخففة.

وبحلول منتصف ليل الاثنين ، تم اكتشاف 171 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا في بلغاريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد الوفيات بمقدار 34 إلى 7678 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وتم حتى الآن تطعيم ما مجموعه 4739 شخصا ضد كوفيد 19 بجرعات من لقاح "فايزر / بيونتيك" في بلغاريا.

وتم تسليم 25 ألف جرعة أخرى إلى صوفيا جوا يوم الاثنين.

وبدأت حملة التطعيم على خمس مراحل في 27 ديسمبر بالأطباء والممرضات الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا. ومن المتوقع وصول 25 ألف جرعة لقاح أخرى بحلول منتصف الشهر الجاري.

وفي المرحلة الثانية من الحملة، سيتم تطعيم المعلمين والمقيمين والعاملين في دور المسنين.

بلغاريا فتح المدارس فيروس كورونا

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