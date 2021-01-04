سفينة تجارية تغير مسارها في مضيق هرمز وتبحر باتجاه إيران
القاهرة- (د ب أ):
أعلن مركز "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة"، التابع للبحرية الملكية، أن حادث تداخل وقع صباح اليوم الاثنين في مضيق هرمز بين سفينة تجارية والسلطات الإيرانية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن إشعار نشره المركز على موقعه الإلكتروني، أنه "نتيجة لهذا التداخل غيرت السفينة التجارية مسارها شمالا ودخلت المياه الإقليمية الإيرانية".
وكتبت شركة "درياد جلوبال"، المتخصصة في الأمن البحري، على موقع تويتر أن السلطات الإيرانية احتجزت على الأرجح ناقلة مواد كيماوية ترفع علم كوريا الجنوبية.
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