أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا

11:45 م السبت 30 يناير 2021
الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا

اللواء أحمد المسماري

طرابلس - (د ب أ)

نفى الناطق باسم ما الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم السبت، وجود قوات فاجنر الروسية في مدينة سرت أو خارجها، مضيفًا أن الوضع في سرت مستقر تمامًا، كما أن الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأضاف المسماري قائلاً إن بث هذه الشائعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة لم ولن يتمكن من خلاله المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر، مطالبًا إياها بسحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا فورًا.

جاء ذلك في تعليق للمسماري، خلال بيان اليوم، على "العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية في سرت، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة فاجنر التي وصفها بـ"الوهمية" وعن الجرائم التي "زُعمَ ارتكابها في سرت"، مؤكدًا أن هذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة.

الجيش الليبي للواء أحمد المسماري وات فاجنر الروسية يبيا

الخبر التالى:

أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164871

    عدد المصابين

  • 128800

    عدد المتعافين

  • 9217

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف درجات حرارة الأحد وحالة الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا