الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا
طرابلس - (د ب أ)
نفى الناطق باسم ما الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم السبت، وجود قوات فاجنر الروسية في مدينة سرت أو خارجها، مضيفًا أن الوضع في سرت مستقر تمامًا، كما أن الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.
وأضاف المسماري قائلاً إن بث هذه الشائعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة لم ولن يتمكن من خلاله المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر، مطالبًا إياها بسحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا فورًا.
جاء ذلك في تعليق للمسماري، خلال بيان اليوم، على "العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية في سرت، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة فاجنر التي وصفها بـ"الوهمية" وعن الجرائم التي "زُعمَ ارتكابها في سرت"، مؤكدًا أن هذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة.
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