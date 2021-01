تونبرج ترد صفعة السخرية لترامب بعد رحيله: "مُسِن سعيد للغاية"

كتبت- رنا أسامة:

سخرت ناشطة البيئة السويدية جريتا تونبرج من رحيل دونالد ترامب من منصبه ومغادرته البيت الأبيض، لترد صفعة السخرية التي دأب الرئيس الأمريكي السابق على توجيهها لها، واصفة إيّاه بأنه "مُسن سعيد للغاية".

وغرّدت تونبرج (18 عامًا) عن ترامب عبر تويتر مساء أمس الأربعاء: "يبدو أنه رجل مُسِن سعيد للغاية، ويتطلع نحو مستقبل مشرق ومذهل. يسرني كثيرا أن أرى ذلك!"، مرفقة إيّاها بصورة له بوجه قاتم على سلالم طائرة قبيل انتهاء ولايته.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9