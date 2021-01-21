تنصيب بايدن يستعيد دور الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية

واشنطن- (بي بي سي):

يلقي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، خطابا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق اليوم، بعد يوم من تراجع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قرار سلفه الانسحاب من المنظمة الأممية.

وقال فريق بايدن إنه يسعى للمساعدة في "تعزيز وإصلاح" المنظمة في إطار تجديد التعاون لاحتواء وباء الكورونا.

وأضاف الفريق أنه يدرس الانضمام للجهود الدولية لإيصال اللقاحات المضادة للفيروس إلى الدول الفقيرة.

وكان بايدن قد استهل ولايته بإصدار أمر تنفيذي لمكافحة تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة.