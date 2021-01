ساويرس: ترامب رحل.. وعلى "سي إن إن" أن تصبح حيادية مرة أخرى

وكالات:

دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى العودة لحيادتها المهنية مرة أخرى، بعد رحيل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في إشارة إلى تحامل الشبكة التلفزيونية على ترامب في تقاريرها الإخبارية.

وكتب ساويرس، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء "حان الوقت لعودة سي إن إن إلى كونها محطة تلفزيونية محايدة باحترافية وتساعد في توحيد الأمريكيين... دونالد ترامب رحل".

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء.

ووصل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلنتون، وزوجاتهم إلى منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في مجمع الكابيتول، بالعاصمة واشنطن.

ويستمر توافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذين من بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية اليوم ليصبح الرئيس رقم 46 للبلاد.

Time for CNN to go back being a neutral professional TV station and help uniting Americans...Donald Trump is gone !