الأمم المتحدة: وفاة 43 شخصًا على الأقل إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة ليبيا



نيويورك - (د ب أ)

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 43 شخصًا على الأقل غرقوا إثر انقلاب قارب مهاجرين متجهًا إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن الحادث وقع في ظروف بحرية سيئة أمس الثلاثاء بعد أن أبحر القارب من مدينة زوارة الساحلية الليبية.

وذكرت المنظمة أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص ونقلهم إلى الشاطئ. وحطام هذا القارب هو الأول في وسط البحر المتوسط في العام الجاري.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن الناجين أفادوا بأن جميع من لقوا حتفهم رجال من دول غرب إفريقيا. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وأصبحت ليبيا طريق عبور رئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ اندلاع الفوضى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد أمدًا طويلاً.

وتحذر الأمم المتحدة وجماعات حقوقية مرارًا منذ سنوات من أن المهاجرين في ليبيا يواجهون خطر التعذيب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.