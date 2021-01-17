الهند تسجل 15144 إصابة جديدة و181 وفاة بفيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 15 ألفا و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و557 ألفا و985 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 181 وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفا و274 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 208 آلاف و826 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و196 ألفا و885 شخصا بعدما تماثل 17 ألفا و170 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الهند أطلقت أمس أكبر حملة تطعيم في العالم ضد فيروس كورونا.