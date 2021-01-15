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روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة"

02:38 م الجمعة 15 يناير 2021
روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة"

علم روسيا

موسكو - أ ش أ
أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية "السماء المفتوحة" التي أبرمت عام 1992، بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.
وشددت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في 22 نوفمبر الماضي جاء بذرائع واهية، مؤكدة أن ذلك نسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية وألحق ضررا كبيرا بفعاليتها وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة.
وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي طرح مقترحات جوهرية تتماشى مع البنود الأساسية للاتفاقية بهدف إنقاذها من الانهيار في الظروف الجديدة، لكنها للأسف لم تحظ بدعم حلفاء الولايات المتحدة.
وتابع البيان أنه في ظل غياب التقدم في إزالة العوائق التي تحول دون استمرار سريان الاتفاقية في الظروف الجديدة، تم تفويض وزارة الخارجية بالإعلان عن بدء الإجراءات الداخلية في سبيل انسحاب روسيا من اتفاقية السماء المفتوحة، ولدى استكمالها سيتم إبلاغ جهات الإيداع بذلك.
وتسمح اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تضم أكثر من 30 دولة بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.
وأصبحت الاتفاقية هي الثالثة دوليا في مجال الرقابة على الأسلحة وانسحبت منها إدارة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التي سبق أن تركت عام 2018 الاتفاق النووي مع إيران، ثم خرجت العام الماضي من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987، كما أصبحت اتفاقية "ستارت الجديدة" التي تنقضي فترة سريانها في فبراير القادم على وشك الانهيار أيضا، رغم مبادرة موسكو لتمديدها عاما إضافيا.

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روسيا موسكو الولايات المتحدة

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