الصليب الأحمر يتخوف من تأثير العقوبات الأمريكية على المساعدات الحيوية باليمن

جنيف - أ ش أ

أعرب الصليب الأحمر الدولي عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، تأثير سلبي على تسليم المساعدات الحيوية للمدنيين الجياع والمرضى.

وقال مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت - حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن الوكالة حثت الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في "الصعوبات الإنسانية" لتخفيف أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن الأحد الماضي، عن الخطوة التي ستشمل عقوبات ضد الحركة وثلاثة من قادتها، وستدخل حيز التنفيذ في 19 يناير، آخر يوم كامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب في منصبه.