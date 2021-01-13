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رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

11:21 ص الأربعاء 13 يناير 2021
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

الكویت - (د ب أ):

رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، كتاب استقالة الحكومة إلى أمیر البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان وزراء الحكومة وضعوا استقالاتهم أمام الشيخ صباح الخالد أمس الثلاثاء لرفعها لأمير الكويت.

وجاءت الاستقالة بعد إعلان ثلاثة نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50، بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة حيث أن هناك ثلاثة وزراء محل اعتراض من النواب على تعيينهم في مناصبهم الوزارية، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري.

وكانت الحكومة الكويتية قد شكلت في 14 ديسمبر الماضي بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في السادس من ديسمبر الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن تنامي المعارضة في البرلمان الجديد.

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباحد الكويت مجلس الوزراء الكويتي

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