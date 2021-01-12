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العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية

10:38 م الثلاثاء 12 يناير 2021
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية

وزارة العدل الأمريكية

وكالات

أكدت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنها لن تتسامح مع الذين قاموا باقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي.

وقال قال القائم بأعمال المدعي العام لواشنطن مايك شيروين، مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحفي لمكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل حول أحداث الكونجرس، إنهم ينظرون في كل دليل ويتوقعون ملاحقة المئات من المتورطين في اقتحام الكونجرس.

وأعلن عن فتح أكثر من 170 قضية والتحقيقات في اقتحام الكونجرس، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد تمتد طويلاً.

وزارة العدل الأمريكية اقتحام الكونجرس أنصار ترامب

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