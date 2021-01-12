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المكسيك تتلقى أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا"

10:44 م الثلاثاء 12 يناير 2021
المكسيك تتلقى أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا"

لقاحات كورونا - أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

تتلقى المكسيك أول شحنة من لقاح أسترزينيكا اليوم الثلاثاء من أجل في من تجهيز لقاحات الشركة المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) لإعطائها للناس في مارس، حسبما قال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قوله في نفس المؤتمر الصحفي إنه سيحصل على الأرجح على لقاح كانسينو الصيني في أواخر فبراير.

وأوضح الرئيس أنه بعد العاملين في المجال الصحي، سيتم تطعيم المسنين في المناطق النائية بلقاحات فايزر، يليهم كبار السن في المدن المتوسطة ثم الكبيرة، والذين من المحتمل أن يحصلوا على لقاحي "سبوتنيك في" وكانسينو.

من جانبه، قال وزير الصحة خورخي الكوسير إن المكسيك تسلمت شحنة تتكون من 439 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف لوبيز جاتيل أن المكسيك تراجع اللقاح الروسي ومن المرجح أن تمنحه الترخيص

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