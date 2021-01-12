لبنان: الجيش الإسرائيلي اختطف راعيًا واقتاده إلى داخل إسرائيل
لبنان - (أ ش أ)
أعلن الجيش اللبناني، أن دورية عسكرية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي قد اختطفت اليوم الثلاثاء، أحد الراعاة اللبنانيين، واقتادته إلى داخل إسرائيل.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان الليلة، أن الجيش الإسرائيلي قام عصر اليوم بخطف الراعي من داخل قرية كفر شوبا جنوبي لبنان الحدودية، حيث كان يرعي قطيعًا من الماشية، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل، مشيرة إلى أنه يجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة جنوبي لبنان "يونيفيل".
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