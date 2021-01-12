"التعاون الخليجي" يدين مصادقة إسرائيل على إنشاء 800 وحدة استيطانية
السعودية - (أ ش أ)
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدًا رفضه التام للخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.
وطالب الحجرف، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مشيرًا إلى أن جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم المجلس للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة.
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