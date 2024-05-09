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وزيرة التعليم البريطانية تخشى أن تصبح الأحرام الجامعية غير آمنة

03:36 م الخميس 09 مايو 2024

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لندن - (د ب أ)

صرحت وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيجان بأنه يوجد "خوف" من أن الأحرام الجامعية في المملكة المتحدة سوف تصبح أمكنة غير آمنة للطلاب وللعاملين مثلما هو الحال في الولايات المتحدة.

يذكر أنه تم نصب خيام طلابية في أكثر من 12 جامعة بالمملكة المتحدة احتجاجا على الحرب في غزة بما في ذلك كامبريدج وأوكسفورد، بحسب وكال الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومازالت التوترات تتصاعد في المواجهات مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الأحرام الجامعية الأمريكية وجرى اعتقال آلاف المتظاهرين منذ انطلاق المظاهرات في أمريكا الشهر الماضي.

وعقد رئيس الوزراء ريشي سوناك اجتماعا في مقر الحكومة صباح اليوم الخميس، مع الرؤساء التنفيذيين للجامعات البريطانية البارزة لمناقشة العداء السامية في الأحرام الجامعية وحماية الطلاب اليهود.

وقالت كيجان قبل الاجتماع لقناة سكاي نيوز "لا نريد أن تصبح الأحرام الجامعية بيئة غير آمنة للطلاب أو العاملين ولا نريد أن نمضي في نفس الطريق الذي ترونه في أماكن أخرى مثل الولايات المتحدة".

لندن وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيجان المملكة المتحدة
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