الكاظمي: الحكومة عازمة على استعادة هيبة الدولة العراقية بقوة

بغداد - (د ب أ)

حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، من أن هناك أطرافًا في العراق تعتاش على الفوضى، وأن الحكومة مصممة على العمل بقوة لاستعادة هيبة الدولة.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة العراقية إن "واجبات الحكومة الأساسية في خدمة المواطن، هي ضبط النظام، إن هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، إلا أن الحكومة مصممة على العمل بقوة القانون لاستعادة هيبة الدولة، ورفع معنويات الأجهزة الأمنية التي تعرضت لبعض الإنكسار في الفترة الماضية".

وأضاف أن لدى الحكومة العراقية، خططًا لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

ودعا كافة الوزراء بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ الإجراءات السريعة بشأنها، مع مصارحة الرأي العام بالتحديات الصعبة التي تواجه البلد في المرحلة الراهنة، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها.

وشدد رئيس الوزراء على عدم السماح للممارسات البيروقراطية والروتين بعرقلة خطط الحكومة، وأن القرارات الهامة التي أصدرها مجلس الوزراء التي تتعلق بإنجاز مشاريع متنوعة تخدم المواطنين.

وتقرر خلال الاجتماع اختيار تاريخ استقلال العراق والخلاص من الإنتداب البريطاني في الثالث من أكتوبر عام 1932 تاريخًا مناسبًا وملائمًا يحتفى به سنويًا يومًا وطنيًا للعراق وقيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون خاص بشأن العيد الوطني لجمهورية العراق يكون منفصلا ومستقلا عن القانون الخاص بالعُطل الرسمية وإحالة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق إلى مجلس النواب.