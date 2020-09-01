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روسيا: اعتراض طائرة ألمانية وأخرى نرويجية فوق بحر بارينتس

08:44 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
روسيا: اعتراض طائرة ألمانية وأخرى نرويجية فوق بحر بارينتس

مقاتلة روسية - أرشيفية

روسيا - (أ ش أ)

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" للمرة الثانية خلال يوم واحد طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت اليوم فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية.

وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة من طراز "ار-3سي اوريون" تابعة لسلاح الجو الألماني" مشيرًا إلى اعتراض مقاتلة روسية من طراز "ميج - 31" اليوم أيضًا طائرة من نوع "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية قرب الحدود الروسية فوق مياه بحر بارينتس.

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه بعد أن تراجعت الطائرة النرويجية بدون انتهاك المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدة مرابضتها بسلام.

مقاتلة روسية طائرة ألمانية المانيا روسيا بحر بارينتس وزارة الدفاع الروسية

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