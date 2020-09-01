الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بالاستمرار في التصعيد شرق المتوسط

وكالات

اتهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تركيا بالاستمرار في التصعيد شرق البحر المتوسط، رغم نداءات بروكسل لها بالتحرك نحو التهدئة وإنهاء الأزمة عبر الحوار، محملاً أنقرة مسؤولية الوضع السيء شرق المتوسط، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال بيتر ستانو الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل بعثت رسائل "واضحة" إلى أنقرة عبر قنوات متعددة، وعلى تركيا أخذها بعين الاعتبار، حتى لا تضطر الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

وقال: "نحن واضحون من ناحية الموقف، الهدف، التوقعات والنتائج"، مضيفًا أن المطلوب حاليًا من تركيا هو أن تكف عن التصعيد، وتجلس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مستدامة لكافة المشاكل.

ومنحت بروكسل، تركيا مهلة للاستفادة من الوساطات والجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع في المتوسط، ملوحة بإمكانية اتخاذ إجراءات قاسية.

ومن المقرر أن يناقش زعماء الدول الأوروبية التوتر في شرق البحر المتوسط خلال قمتهم المقبلة في 24 سبتمبر الجاري.