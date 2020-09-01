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البنتاجون: نتوقع مضاعفة الصين لعدد رؤوسها النووية خلال ١٠ سنوات

08:35 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
البنتاجون: نتوقع مضاعفة الصين لعدد رؤوسها النووية خلال ١٠ سنوات

البنتاجون

وكالات

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الثلاثاء، عن توقعها أن تضاعف الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن المثلين في السنوات العشر المقبلة من أقل من 200 رأس حاليًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتقترب الصين من القدرة على شن ضربات نووية برية وجوية وبحرية، وهي قدرة معروفة بالثالوث.

وجاء البيان الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة وسعي واشنطن لحث بكين على الانضمام لمعاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.

وفي التقرير السنوي للكونجرس عن الجيش الصيني، قال البنتاجون إن الصين لديها ما يزيد قليلاً عن 200 رأس نووي، وهي أول مرة يكشف فيها الجيش الأمريكي عن هذا العدد، وقدر اتحاد العلماء الأمريكيين أن الصين تملك نحو 320 رأسًا نوويًا.

البنتاجون الصين وزارة الدفاع الأمريكية

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