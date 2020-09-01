موسكو: لا نشارك واشنطن تفاؤلها حول عقد وشيك لاتفاق الحد من التسلح

روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن بلاده لا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية تفاؤلها بشأن الإبرام الوشيك لاتفاقيات في مجال الحد من التسلح.

وقال ريابكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لا أستطيع أن أقول إننا نشاطر الجانب الأمريكي تفاؤله بشأن إمكانية إبرام مبكر لاتفاقات في مجال الحد من التسلح، فهناك العديد من الصعوبات المختلفة، وبشكل عام لا نرى من الجانب الأمريكي استعدادًا كافيًا للتوجه نحونا".

وأضاف المسؤول الروسي: "نحن نواصل البحث، وعلى اتصال دائم مع الجانب الأمريكي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعرب في وقت سابق عن أمله بتوصل بلاده وروسيا إلى اتفاق بشأن اتفاقية الحد من التسلح بحلول نهاية العام الجاري.

يُذكَّر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت- 3" مع روسيا (تنتهي في فبراير عام 2021)، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في المعاهدة الحالية، كما اقترحت أيضا أن تشمل المعاهدة الصين، إلا أن بكين أعلنت أنها غير مهتمة بمثل هذه المفاوضات.