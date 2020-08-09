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الاتحاد الأوروبي يرفع مساعدات الطوارئ للبنان إلى 63 مليون يورو

04:36 م الأحد 09 أغسطس 2020
الاتحاد الأوروبي يرفع مساعدات الطوارئ للبنان إلى 63 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم 30 مليون يورو إضافية لمساعدات الطوارئ المخصصة للبنان.

ووفقا لما أعلنته المفوضية خلال مؤتمر المانحين للبنان اليوم الأحد، فإن هذه المساعدات الإضافية تأتي استكمالا لمساعدات بقيمة 33 مليون يورو.

وأضافت المفوضية أن من المنتظر أن تتدفق هذه الأموال إلى لبنان عبر منظمة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تحت رقابة مشددة، وسيتم استخدامها لمساعدة الأشخاص الأشد تضررا من تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، جانز ليناركيتش، :" الاتحاد الأوروبي يوفر في هذه الساعات الحرجة، أماكن للإقامة ورعاية طبية عاجلة وإمدادات بالمياه والإسعافات بالإضافة إلى مساعدات غذائية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي عازم على مساعدة الشعب اللبناني على المدى القصير والبعيد.

الاتحاد الأوروبي لبنان بروكسل المفوضية الأوروبية

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