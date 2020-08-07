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نصرالله: لا وجود لأي مستودع سلاح في مرفأ بيروت ونطالب الجيش بالتحقيق في الحادث

06:03 م الجمعة 07 أغسطس 2020
نصرالله: لا وجود لأي مستودع سلاح في مرفأ بيروت ونطالب الجيش بالتحقيق في الحادث

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

وكالات:

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اتهام قواته بالسيطرة على ميناء بيروت بـ"الظلم"، داعيًا الجيش اللبناني بالتحقيق في انفجار المرفأ رافضًا التحقيق الدولي.

وأوضح نصرالله في كلمة، اليوم الجمعة، حسبما نقلت عنه فضائية الحدث، أن ميليشياته لا تعرف "على الإطلاق" ماذا يوجد بمرفأ بيروت.

وقال نصر الله، إنه لا وجود لأي مستودع سلاح في مرفأ بيروت.

وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي أعلن في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الخميس، أنه تم توقيف 16 شخصًا على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.

وأشار عقيقي إلى أن "التحقيقات مستمرة؛ لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة".

حسن نصر الله لبنان ميناء بيروت الجيش اللبناني

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